Dilei.it - Thomas Raggi, il chitarrista dei Maneskin e Lavinia: i look per il primo red carpet di coppia

(Di sabato 19 ottobre 2024)dei, ha fatto la sua apparizione al Roma Film Festival 2024 insieme alla fidanzataAlbrizio, segnando il loro debutto comeufficiale sul red. Un evento che ha catturato l’attenzione non solo per l’importanza del festival, ma anche per iaudaci e raffinati scelti dai due. Protagonisti di una storia d’amore che dura da oltre due anni,hanno saputo farsi notare per la loro complicità e per l’eleganza con cui hanno calcato il tappeto rosso della première del film Fino alla fine di Gabriele Muccino. Ildi: dandy rock in beigeha confermato ancora una volta il suo stile unico, che fonde il dandy con il rock, sul redromano.