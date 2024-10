Iltempo.it - Sinwar, spunta il video in cui ammassa scorte in un tunnel prima del 7 ottobre | GUARDA

(Di sabato 19 ottobre 2024) Yahya, il leader di Hamas che è stato ucciso mercoledì durante un pattugliamento di routine, è il protagonista dell'ultimopubblicato oggi dall'esercito israeliano. Nel filmato, il numero uno dei ricercati e la sua famigliano viveri in uno deidi Gaza poche oreche l'organizzazione politica palestinese islamista, sunnita e fondamentalista lanciasse l'attacco del 7. "Si può vedere comee i suoi familiari fuggono in un complesso sotterraneo sotto casa la notte del 6, poche oredel brutale massacro", ha commentato il portavioce dell'Idf, il colonnello Hagari, in un briefing, mostrando le immagini. "Restano soli per ore.e suo figlio vanno su e giù portando piatti di cibo, acqua, cuscini, uno schermo al plasma, materassi e altri prodotti per una lunga permanenza", ha continuato.