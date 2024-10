Serie A, Genoa-Bologna 2-2: Pinamonti rimonta i gol di Orsolini e Odgaard (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Pari e spettacolo al Ferraris. Il Genoa rimonta due gol di svantaggio grazie alla doppietta di Pinamonti, decisivo per fissare il risultato sul 2-2. Amarezza per il Bologna, che spreca le reti, entrambe nel primo tempo, firmate Orsolini e Odgaard. Italiano conquista un solo punto quindi, salendo a 9, mentre Gilardino muove una Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Pari e spettacolo al Ferraris. Ildue gol di svantaggio grazie alla doppietta di, decisivo per fissare il risultato sul 2-2. Amarezza per il, che spreca le reti, entrambe nel primo tempo, firmate. Italiano conquista un solo punto quindi, salendo a 9, mentre Gilardino muove una

Genoa-Bologna : Un pari mozzafiato al Ferraris con la doppietta di Pinamonti - Tuttavia, poco dopo il 56?, il Bologna ha raddoppiato con un fantastico tiro da fuori area di Odgaard, portando il punteggio sul 2-0 e facendo presagire un lato oscuro per il Genoa; le speranze di rimonta sembravano svanire. La ripresa: Reazione e rimonta del Genoa Il secondo tempo si è aperto con una serie di cambiamenti strategici da parte del Genoa, che ha visto Gilardino sostituire ... (Gaeta.it)

Serie A - Genoa-Bologna 2-2 : una doppietta di Pinamonti salva Gilardino - Con questo punto il Como sale a 9 punti in classifica, il Parma a 7. Sullo 0-2 è arrivata la reazione della squadra di Alberto Gilardino, che ha recuperato il risultato grazie a una doppietta di Pinamonti. Nella ripresa il gol del raddoppio con Odgaard. . Tutto nel primo tempo. Serie A, Como-Parma 1-1 È terminato 1-1 Como-Parma, anticipo dell’ottava giornata del campionato di Serie A che si è ... (Lapresse.it)

Serie A | Como-Parma 1-1 - Genoa-Bologna 2-2 : la cronaca delle partite - All. it. La Serie A torna in campo con Como-Parma e Genoa-Bologna, gare che Calciomercato. Due sfide molto importanti che, soprattutto per quanto riguarda la partita di Genova, potrebbero avere delle ripercussioni immediate anche sul futuro degli allenatori e in particolar modo di Alberto Gilardino. (Calciomercato.it)