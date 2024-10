Selvaggia Lucarelli su Sonia Bruganelli: “Cambia continuamente versione, confusa e manipolatrice” (Di sabato 19 ottobre 2024) La giurata di Ballando con le stelle non crede al mea culpa di Sonia Bruganelli: "È la trentaseiesima versione nel giro di tre settimane". Fanpage.it - Selvaggia Lucarelli su Sonia Bruganelli: “Cambia continuamente versione, confusa e manipolatrice” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 19 ottobre 2024) La giurata di Ballando con le stelle non crede al mea culpa di: "È la trentaseiesimanel giro di tre settimane".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Selvaggia Lucarelli commenta l’ultima intervista di Sonia Bruganelli (e la fa nera). Poi svela chi è il suo concorrente preferito a Ballando con le Stelle - Sulla piattaforma X, l’uomo ha svelato un retroscena sulla concorrente di Ballando con le Stelle: la Bruganelli avrebbe costretto il suo ex marito a “cacciarlo” da un programma. Dunque Bruganelli ha voluto replicare alle polemiche che l’hanno travolta tramite il Corriere della Sera (clicca qui per leggere l’intervista integrale). (Isaechia.it)

Ballando con le stelle : Edoardo Tavassi contro Sonia Bruganelli : "Piange ma fa ridere - non si è mai scusata” - L'ex vippone è tornato a parlare dell'attuale concorrente del talent show di Rai 1, ricordando quando lo attaccò in maniera violenta durante il Grande Fratello, dove copriva il ruolo di opinionista. La …. Non si placa la polemica su Ballando con le Stelle dopo che Sonia Bruganelli ha reagito alle critiche ricevute da Selvaggia Lucarelli. (Movieplayer.it)

Edoardo Tavassi : "Sonia Bruganelli oggi piange a Ballando - ma non proverà mai quello che fece provare a me" - L'ex gieffino, intervistato da Fanpage, dice la sua sul comportamento di Sonia Bruganelli a Ballando con le Stelle: "Ricordo, invece, che quando era lei a essere opinionista al Grande Fratello, andò sul personale giudicando me e i miei compagni di avventura e lo fece con rabbia". (Comingsoon.it)