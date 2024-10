Lanazione.it - Schianto sulla via di Arni. Muore dopo una settimana. Chi era la vittima

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Garfagnana, 19 ottobre 2024 – Non ce l’ha fatta Graziella Boccoli. In moto insieme a suo marito – che seguiva ovunque andasse – era rimasta coinvolta in un grave incidente stradale sabato scorso in località Corvaia a Seravezza. La donna – una sessantenne nata a Lucca, residente a Castelnuovo Magra in provincia della Spezia da quando si era sposata – è deceduta ieri pomeriggio nella clinica neurochirurgica di Livorno dove era stata immediatamente trasferital’incidente. Le sue condizioni erano apparse subito disperate e inutili sono stati i tentativi fatti all’ospedale di Livorno per salvarle la vita. Graziella era entrata in coma e da allora non si era più ripresa. Donna solare, dal carattere allegro, sempre pronta a fare qualcosa per gli altri. Amava viaggiare.