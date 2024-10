Schianto in moto lungo la Colonnetta: muore a 26 anni un ragazzo di Chieti (Di sabato 19 ottobre 2024) Tragedia nella tarda mattinata a Chieti dove un giovane di 26 anni ha perso la vita in seguito a un incidente in moto lungo la via Colonnetta. Michael Luciani, questo il nome della vittima, è deceduto poco dopo lo Schianto avvenuto lungo la strada che collega il colle e lo scalo.La dinamica Chietitoday.it - Schianto in moto lungo la Colonnetta: muore a 26 anni un ragazzo di Chieti Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Tragedia nella tarda mattinata adove un giovane di 26ha perso la vita in seguito a un incidente inla via. Michael Luciani, questo il nome della vittima, è deceduto poco dopo loavvenutola strada che collega il colle e lo scalo.La dinamica

