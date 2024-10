Roma-Inter, la probabile formazione di Inzaghi: c’è un dubbio – CdS (Di sabato 19 ottobre 2024) Meno uno a Roma-Inter, gara che si disputerà domani sera all’Olimpico. Simone Inzaghi, nella rifinitura di oggi, dovrebbe sciogliere gli ultimi. La sua probabile formazione. MENO UNO – Vigilia dell’atteso Roma-Inter di campionato, match in programma domani sera alle 20.45 all’Olimpico. I nerazzurri vanno a caccia del quarto successo di fila tra campionato e Champions League, ma si troveranno di fronte la squadra di Ivan Juric, il quale oggi parlerà in conferenza stampa a Trigoria. Un match sempre spettacolare e Interessante quello dell’Olimpico. Oggi l’Inter farà la rifinitura in mattinata ad Appiano Gentile per poi volare su Roma nel pomeriggio. L’unico dubbio vero per Inzaghi è Kristjan Asllani, che ieri ha ricevuto una botta in allenamento. Le sue condizioni saranno valutate stamani. Le ultime sulla probabile formazione dei campioni d’Italia. Inter-news.it - Roma-Inter, la probabile formazione di Inzaghi: c’è un dubbio – CdS Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Meno uno a, gara che si disputerà domani sera all’Olimpico. Simone, nella rifinitura di oggi, dovrebbe sciogliere gli ultimi. La sua. MENO UNO – Vigilia dell’attesodi campionato, match in programma domani sera alle 20.45 all’Olimpico. I nerazzurri vanno a caccia del quarto successo di fila tra campionato e Champions League, ma si troveranno di fronte la squadra di Ivan Juric, il quale oggi parlerà in conferenza stampa a Trigoria. Un match sempre spettacolare eessante quello dell’Olimpico. Oggi l’farà la rifinitura in mattinata ad Appiano Gentile per poi volare sunel pomeriggio. L’unicovero perè Kristjan Asllani, che ieri ha ricevuto una botta in allenamento. Le sue condizioni saranno valutate stamani. Le ultime sulladei campioni d’Italia.

Roma-Inter - numeri a confronto : una sola differenza in avanti – CdS - it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . La squadra di Ivan Juric ha segnato appena otto gol in sette partite di campionato disputate finora, mentre l’attacco dell’Inter è già a quota 16. Di fronte reparti offensivi molto forti e di grande qualità. La vera differenza, conclude il quotidiano romano, sta appunto nel cinismo. (Inter-news.it)

Inter - Barella o Frattesi contro la Roma? Inzaghi studia questa soluzione in vista dei vari impegni - L’ex Cagliari ha smaltito […]. Il tecnico dell’Inter ragiona in vista della partita contro la Roma e non solo: la scelta a centrocampo Il dubbio amletico di Simone Inzaghi è tra Nicolò Barella e Davide Frattesi: i due centrocampisti dell’Inter e della Nazionale italiana si giocano infatti una maglia da titolare nella gara contro la Roma. (Calcionews24.com)

Dimarco l’incubo di Juric : strategia ad hoc per Roma-Inter – CdS - Ma il turco non può assolutamente resistere da solo alle folate del laterale nerazzurro, ecco perché ci sarà il pronto raddoppio di Manu Koné. Come spiega il Corriere dello Sport, in quel lato, il sinistro dell’Inter e il destro per la Roma, avanzerà Celik. Dimarco contro la Roma ha un ottimo score: ha preso parte a tre centri nelle quattro più recenti gare di campionato. (Inter-news.it)