Quando la cucina raccoglie una comunità (Di sabato 19 ottobre 2024) La cucina, concepita come ambiente, è qualcosa che va certamente oltre il mero spazio in cui si prepara il cibo, il nostro nutrimento. La cucina è una connessione tra le persone, è una dimensione gioiosa quasi sacra che purtroppo si è andata via via a perdersi nel tempo – soprattutto nella cultura occidentale – con l’avvento di uno stile di vita affannato, veloce che implica, inevitabilmente e sempre di più, una velocità anche nella preparazione e nel consumo dei pasti. La cucina come luogo di ritrovo non è una prerogativa di tutte le culture, basti pensare ad alcune che negano o comunque non prestano attenzione all’aspetto conviviale dei pasti e che guarda a caso sono le stesse che hanno un rapporto con il cibo malsano. Noi italiani ci troviamo a tavola – altro luogo che incarna a pieno i nostri valori; mangiamo, parliamo e amiamo occupare a lungo quel posto a sedere. Linkiesta.it - Quando la cucina raccoglie una comunità Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it (Di sabato 19 ottobre 2024) La, concepita come ambiente, è qualcosa che va certamente oltre il mero spazio in cui si prepara il cibo, il nostro nutrimento. Laè una connessione tra le persone, è una dimensione gioiosa quasi sacra che purtroppo si è andata via via a perdersi nel tempo – soprattutto nella cultura occidentale – con l’avvento di uno stile di vita affannato, veloce che implica, inevitabilmente e sempre di più, una velocità anche nella preparazione e nel consumo dei pasti. Lacome luogo di ritrovo non è una prerogativa di tutte le culture, basti pensare ad alcune che negano o comunque non prestano attenzione all’aspetto conviviale dei pasti e che guarda a caso sono le stesse che hanno un rapporto con il cibo malsano. Noi italiani ci troviamo a tavola – altro luogo che incarna a pieno i nostri valori; mangiamo, parliamo e amiamo occupare a lungo quel posto a sedere.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ladra entra nella casa di una sconosciuta - se la prende comoda e si cucina pasta con gamberi. Quando arriva la polizia - reagisce così - L'articolo Ladra entra nella casa di una sconosciuta, se la prende comoda e si cucina pasta con gamberi. Il fatto è che la proprietaria di casa, avvicinandosi all’abitazione, ha visto una sagoma all’interno che girava senza problemi per le stanze, con tutte le luci accese e ha chiamato la polizia. Era stata nella casa abbastanza a lungo da cucinare una cena a base di gamberi e pasta”. (Ilfattoquotidiano.it)

Aceto di mele - come e quando usarlo in cucina - Sebbene sia già perfetto così, molte aziende preferiscono terminare la lavorazione con una filtrazione meccanica che consente di eliminare le impurità, avendo un aceto di mele raffinato dall’aspetto limpido. Sapevate, ad esempio, che questo ingrediente è ottimo per preparare una squisita maionese fatta in casa? Prendete il vostro frullatore ad immersione e, nel suo bicchiere, versate due tuorli ... (Dilei.it)

Esiste una terza via della pasticceria : quando i maestri dei dolci si mettono in cucina - Foto: Thomas Dhellemmes I due – animo rock in abiti fine dining – guidano un'insegna che riunisce il ristorante tradizionale e il neonato dessert bar Aura al primo piano. Come Storari (e prima di lei) Frank applica tecniche, precisione e processi di alta pasticceria a tutto il menu, caramellizza, riduce, confetta per mettere in dialogo gli ingredienti e le loro trasformazioni. (Gamberorosso.it)