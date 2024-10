Piazza “senza nome“. Novità in arrivo (Di sabato 19 ottobre 2024) Un luogo sinora senza nome che avrebbe potuto creare disservizi per gli indirizzi ed altro. Una specie di limbo tra il campo sportivo e via Mazzei, la strada principale. Adesso la lacuna verrà colmata, attraverso l’aggiornamento della toponomastica. La piazzetta adiacente l’area polivalente di Spianate, dove viene realizzata la sagra estiva, sarà intitolata al professor Mario Graev, docente di Medicina Legale alle Università di Macerata e di Firenze. La proposta è stata formalizzata dai Fratres Donatori di Sangue della frazione più popolosa del Comune di Altopascio. Vi sono stati vari interventi di ampliamento della rete viaria, parchi pubblici, piazze, spazi verdi attrezzati e parcheggi al servizio delle varie abitazioni. Lanazione.it - Piazza “senza nome“. Novità in arrivo Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Un luogo sinorache avrebbe potuto creare disservizi per gli indirizzi ed altro. Una specie di limbo tra il campo sportivo e via Mazzei, la strada principale. Adesso la lacuna verrà colmata, attraverso l’aggiornamento della toponomastica. La piazzetta adiacente l’area polivalente di Spianate, dove viene realizzata la sagra estiva, sarà intitolata al professor Mario Graev, docente di Medicina Legale alle Università di Macerata e di Firenze. La proposta è stata formalizzata dai Fratres Donatori di Sangue della frazione più popolosa del Comune di Altopascio. Vi sono stati vari interventi di ampliamento della rete viaria, parchi pubblici, piazze, spazi verdi attrezzati e parcheggi al servizio delle varie abitazioni.

Torre Canne : fiume Piccolo in piena. Senza pioggia Ipotesi - fenomeno carsico - Ma senza pioggia in zona. L'articolo Torre Canne: fiume Piccolo in piena. Fiume Piccolo in piena, territorio di Torre Canne. Viene dunque ipotizzato che si tratti di un fenomeno carsico originato tra Acquaviva delle Fonti e Putignano. . . L’immagine è stata diffusa da Antonio Avvo Indelicati. (Noinotizie.it)

Chi è Senza Cri - la cantante di Amici 2024 : il vero nome e le canzoni - Senza Cri, nome d’arte di Cristina Carella, è una delle cantanti di Amici 2024, scelta per la sua squadra da Lorella Cuccarini.Continua a leggere . (Fanpage.it)

