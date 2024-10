Oasport.it - Perché è stato penalizzato Di Giannantonio: come cambia la classifica della Sprint del GP d’Australia

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Dopo qualche ora dalla conclusionedel GP2024MotoGP, disputata sul circuito di Phillip Island all’alba italiana, varia leggermente l’ordine d’arrivo a causa di una sanzione inflitta dagli stewards per infrazione del regolamento tecnico. Nello specifico vengono inflitti 8? di penalità, per pressione irregolare delle gomme, a Fabio Di, il quale di conseguenza perde due posizioni, scivolando dal quinto al settimo posto. Sale in quinta piazza Franco Morbidelli, mentre diventa sesto lo spagnolo Raul Fernandez. Nulla varia, invece, nelle posizioni di testa: confermato il successo dello spagnolo Jorge Martin, davanti al connazionale Marc Marquez, secondo, ed agli italiani Enea Bastianini, terzo, e Francesco Bagnaia, quarto. L’azzurro torna così a -16 dal leadergenerale.