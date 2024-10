Papa Paolo VI: decimo anniversario della beatificazione e la sua eredità spirituale (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il 19 ottobre 2024 segna dieci anni dalla beatificazione di Giovanni Battista Montini, noto come Papa Paolo VI, un evento di grande significato per la Chiesa Cattolica. Questa celebrazione è stata seguita dalla sua canonizzazione nel 2018, che ha ufficialmente riconosciuto il suo straordinario cammino di santità. L’eredità di Paolo VI è caratterizzata dalla profonda spiritualità che unisce l’adorazione di Dio con un autentico impegno verso l’umanità e la cultura contemporanea. Nel decennio dalla sua beatificazione, la riflessione sul suo pensiero ecclesiale e spirituale continua a ispirare credenti e non, evidenziando l’importanza della sua figura nel contesto della vita cristiana del XX secolo. La beatificazione e la canonizzazione di Paolo VI La beatificazione di Giovanni Battista Montini si è tenuta il 19 ottobre 2014, celebrata da Papa Francesco. Gaeta.it - Papa Paolo VI: decimo anniversario della beatificazione e la sua eredità spirituale Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il 19 ottobre 2024 segna dieci anni dalladi Giovanni Battista Montini, noto comeVI, un evento di grande significato per la Chiesa Cattolica. Questa celebrazione è stata seguita dalla sua canonizzazione nel 2018, che ha ufficialmente riconosciuto il suo straordinario cammino di santità. L’diVI è caratterizzata dalla profonda spiritualità che unisce l’adorazione di Dio con un autentico impegno verso l’umanità e la cultura contemporanea. Nel decennio dalla sua, la riflessione sul suo pensiero ecclesiale econtinua a ispirare credenti e non, evidenziando l’importanzasua figura nel contestovita cristiana del XX secolo. Lae la canonizzazione diVI Ladi Giovanni Battista Montini si è tenuta il 19 ottobre 2014, celebrata daFrancesco.

