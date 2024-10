Panzironi, pm chiede 2 anni e 8 mesi: “Medico abusivo, con le diete si approfittava dei più deboli” (Di sabato 19 ottobre 2024) Due anni e 8 mesi è la condanna chiesta dal pm per Adriano Panzironi, l'inventore della dieta che fa "vivere 120 anni": è accusato di esercizio abusivo della professione medica. Fanpage.it - Panzironi, pm chiede 2 anni e 8 mesi: “Medico abusivo, con le diete si approfittava dei più deboli” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Duee 8è la condanna chiesta dal pm per Adriano, l'inventore della dieta che fa "vivere 120": è accusato di eserciziodella professione medica.

Adriano Panzironi e l’accusa di esercizio abusivo della professione medica : chiesta condanna di 2 anni e 8 mesi - Tuttavia, inizialmente la causa era stata archiviata poiché il giudice non aveva trovato evidenze di frode nei prodotti venduti. È accusato di aver sfruttato la vulnerabilità di persone in difficoltà con le sue diete, mentre il suo fratello, Roberto Panzironi, rischia una condanna di un anno e quattro mesi per il suo coinvolgimento nell’attività illecita. (Gaeta.it)

Panzironi «non è un medico» - guru della dieta a giudizio : il pm chiede 2 anni e 8 mesi - «Adriano Panzironi ha esercitato abusivamente la professione medica senza averne i requisiti, consigliando l?eliminazione di carboidrati ad individui che in passato ne avevano abusato.... (Ilmattino.it)