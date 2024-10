Nubifragio a Stromboli, il borgo di Ginostra invase da un fiume di acqua e fango: abitanti bloccati nelle loro case (Di sabato 19 ottobre 2024) Le forti piogge che hanno colpito la Sicilia stanno provocando danni anche nell’arcipelago delle Eolie. In particolare il piccolo borgo di Ginostra sull’isola di Stromboli, è stato investito da un fiume di acqua e fango, causato anche del terreno franoso del vulcano, che ha invaso le stradine e ha bloccato i residenti, una cinquantina in tutto, all’interno delle loro case. Interrotta anche l’erogazione di energia elettrica. Gli abitanti del villaggio, che è raggiungibile solo via mare, hanno chiesto l’intervento della Protezione Civile. L'articolo Nubifragio a Stromboli, il borgo di Ginostra invase da un fiume di acqua e fango: abitanti bloccati nelle loro case proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Nubifragio a Stromboli, il borgo di Ginostra invase da un fiume di acqua e fango: abitanti bloccati nelle loro case Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Le forti piogge che hanno colpito la Sicilia stanno provocando danni anche nell’arcipelago delle Eolie. In particolare il piccolodisull’isola di, è stato investito da undi, causato anche del terreno franoso del vulcano, che ha invaso le stradine e ha bloccato i residenti, una cinquantina in tutto, all’interno delle. Interrotta anche l’erogazione di energia elettrica. Glidel villaggio, che è raggiungibile solo via mare, hanno chiesto l’intervento della Protezione Civile. L'articolo, ildida undiproviene da Il Fatto Quotidiano.

Emergenza a Ginostra : frane mettono in pericolo il borgo. Stromboli - dopo una frana tremore del vulcano su livelli alti - Giuffrè ha espresso forte preoccupazione per l’impossibilità di evacuare in caso di un’eruzione del vulcano Stromboli, che rappresenta una minaccia costante per l’isola. . Lo rende noto l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, osservatorio Etneo, di Catania, segnalando che l’ampiezza media del tremore vulcanico si attesta attualmente su un livello alto. (Thesocialpost.it)