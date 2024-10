Napoli in ansia: Lobotka fuori per infortunio, Gilmour pronto a sostituirlo (Di sabato 19 ottobre 2024) Momento delicato per il Napoli, che dovrà fare a meno di Stanislav Lobotka per diverse partite a causa di un infortunio. Sebbene la situazione non sia grave, il centrocampista slovacco dovrà fermarsi per il tempo necessario a un recupero completo. Antonio Conte, allenatore degli azzurri, dovrà quindi fare affidamento su Billy Gilmour, giovane scozzese che L'articolo Napoli in ansia: Lobotka fuori per infortunio, Gilmour pronto a sostituirlo Leggi tutta la notizia su Dailynews24.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Momento delicato per il, che dovrà fare a meno di Stanislavper diverse partite a causa di un. Sebbene la situazione non sia grave, il centrocampista slovacco dovrà fermarsi per il tempo necessario a un recupero completo. Antonio Conte, allenatore degli azzurri, dovrà quindi fare affidamento su Billy, giovane scozzese che L'articoloinper

News SSC Napoli - lo stop di Lobotka preoccupa : quando può rientrare - . Quando recupererà il mediano ex Celta Vigo? L’edizione odierna de Il Mattino conferma le notizie delle ultime ore, profilando anche un possibile forfait nel big match contro il Milan. Il primo posto, a questo punto della stagione, ha un’importanza relativa, ma è chiaro che si tratta comunque di carburante utile a tenere ben alto il morale. (Spazionapoli.it)

Empoli-Napoli - Lobotka out sblocca Gilmour - Per lo slovacco sembrano giungere altre brutte notizie. Ma anche con il Lecce e pure con il Milan toccherà a Gilmour visto che il problema al flessore di Lobotka non è una cosa che può essere presa sotto gamba” Empoli-Napoli, Gilmour è pronto a misurarsi in un altro campionato Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sull’esordio da titolare di Billy Gilmour, centrocampista del Napoli, ... (Terzotemponapoli.com)

Napoli in fase di preparazione : Lobotka infortunato e Gilmour pronto al debutto - “Non ci sarebbe stata la stessa situazione se non avessimo avuto lui. Durante l’allenamento, Olivera ha mostrato segni di affaticamento dopo il viaggio verso l’Uruguay. “Abbiamo anche alternative valide”, ha detto, sottolineando la preparazione del gruppo e la profondità della squadra. La situazione di Olivera richiede attenzione, ma Conte fa affidamento su una rosa che offre alternative ... (Gaeta.it)