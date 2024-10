Moto3, Ivan Ortolà centra la pole a Phillip Island, Nepa 6°, Alonso chiude la top10 (Di sabato 19 ottobre 2024) Ivan Ortolà ha messo a segno la pole position del Gran Premio d’Australia, diciassettesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2024. Sul tracciato di Phillip Island abbiamo vissuto un turno finalmente lineare con l’asfalto asciutto (temperatura di 14° per quanto riguarda l’atmosfera e 30° in risalita sull’asfalto) ed i piloti che, di conseguenza, hanno potuto spingere al massimo senza problemi regalando emozioni fino alla conclusione. La migliore prestazione, come detto, porta la firma dello spagnolo Ivan Ortolà (KTM MT) con il tempo di 1:35.872, un crono ottenuto proprio sotto la bandiera a scacchi, con un margine di vantaggio di appena 124 millesimi sull’olandese Collin Veijer (Husqvarna Liqui Moly) mentre completa la prima fila lo spagnolo Adrian Fernandez (Honda Leopard) a 151. Oasport.it - Moto3, Ivan Ortolà centra la pole a Phillip Island, Nepa 6°, Alonso chiude la top10 Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 19 ottobre 2024)ha messo a segno laposition del Gran Premio d’Australia, diciassettesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di2024. Sul tracciato diabbiamo vissuto un turno finalmente lineare con l’asfalto asciutto (temperatura di 14° per quanto riguarda l’atmosfera e 30° in risalita sull’asfalto) ed i piloti che, di conseguenza, hanno potuto spingere al massimo senza problemi regalando emozioni fino alla conclusione. La migliore prestazione, come detto, porta la firma dello spagnolo(KTM MT) con il tempo di 1:35.872, un crono ottenuto proprio sotto la bandiera a scacchi, con un margine di vantaggio di appena 124 millesimi sull’olandese Collin Veijer (Husqvarna Liqui Moly) mentre completa la prima fila lo spagnolo Adrian Fernandez (Honda Leopard) a 151.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Moto3 - GP Giappone 2024 : risultati qualifiche e griglia di partenza - Ortolà il più veloce - Moto3, Gp Giappone 2024: risultati qualifiche e griglia di partenza PRIMA FILA 1 Ortolá 2 Veijer 3 Alonso SECONDA FILA 4 Piqueras 5 Yamanaka 6 Kelso TERZA FILA 7 Fernández 8 Muñoz 9 Holgado QUARTA FILA 10 Almansa 11 Nepa 12 Lunetta QUINTA FILA 13 Furusato 14 Rueda 15 Bertelle The post Moto3, GP Giappone 2024: risultati qualifiche e griglia di partenza, Ortolà il più veloce appeared first on ... (Sportface.it)

Moto3 - Ivan Ortolà pole e record a Motegi davanti a Veijer e Alonso - lontani gli italiani - Dalla settima alla decima posizione, quindi, un festival spagnolo. 761 proprio sotto la bandiera a scacchi. Si ferma in 15a posizione Matteo Bertelle (Honda Snipers) a 1. 657, davanti a Riccardo Rossi (KTM CIP) 16° a 2. 459. 404, mentre completa la top10 David Almansa (Honda Snipers) a 1. A partire davanti a tutti domani in gara (il via è fissato per le ore 04. (Oasport.it)

Moto3 - Ivan Ortolà il più veloce nelle P3 a Motegi - terzo Alonso. Tre italiani in top 14 - 181, di Filippo Farioli dodicesimo con il crono di 1:56. 550. A chiudere la top 5 c’è un altro giapponese, ossia Tatsuki Suzuki che è quinto in 1:55. Ancora asfalto umido, ma non è mancata l’attività intensa nelle P1 del Gran Premio del Giappone a Motegi per quanto riguarda la classe Moto3. 803: nel Gran Premio di casa evidentemente vuole dare qualcosa in più. (Oasport.it)