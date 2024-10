Milan, Rafael Leao? Paulo Fonseca ha aperto gli occhi. Ora tocca ai tifosi farlo… (Di sabato 19 ottobre 2024) L’allenatore del Milan fa fuori Rafael Leao contro l’Udinese? Paulo Fonseca forse ha aperto gli occhi, ora tocca ai tifosi aprirli Chiedermi di poter dire quello che voglio su Rafael Leao è un piacere. Un piacere al quale non mi sono sottratto. Per niente. Non sono un tifoso del Milan, non devo nascondermi. E perché poi dovrei farlo? Non per questo non posso giudicare un giocatore che continua a vivere, per sua scelta, in Purgatorio. In un mondo tutto suo. Un mondo che con il calcio, troppo spesso, a poco a che fare. Musica, llinea di abbigliamento, ecc, ecc e il Milan? Se lo chiedono i tifosi. Cominciano a chiederselo. Cè ancora chi lo ama alla follia, chi comincia a non sopportare più i suoi modi. Quando passeggia per il campo,, quando non rientra e sbuffa. E poi c’è anche il Leao indolente alle sconfitte. Certo, c’è anche il Rafa che corre, e quando corre quando vuole. Dailymilan.it - Milan, Rafael Leao? Paulo Fonseca ha aperto gli occhi. Ora tocca ai tifosi farlo… Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di sabato 19 ottobre 2024) L’allenatore delfa fuoricontro l’Udinese?forse hagli, oraaiaprirli Chiedermi di poter dire quello che voglio suè un piacere. Un piacere al quale non mi sono sottratto. Per niente. Non sono un tifoso del, non devo nascondermi. E perché poi dovrei farlo? Non per questo non posso giudicare un giocatore che continua a vivere, per sua scelta, in Purgatorio. In un mondo tutto suo. Un mondo che con il calcio, troppo spesso, a poco a che fare. Musica, llinea di abbigliamento, ecc, ecc e il? Se lo chiedono i. Cominciano a chiederselo. Cè ancora chi lo ama alla follia, chi comincia a non sopportare più i suoi modi. Quando passeggia per il campo,, quando non rientra e sbuffa. E poi c’è anche ilindolente alle sconfitte. Certo, c’è anche il Rafa che corre, e quando corre quando vuole.

