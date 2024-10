LIVE F1, GP USA 2024 in DIRETTA: Verstappen in pole nella qualifica Sprint, Leclerc terzo davanti a Norris (Di sabato 19 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0.23 La nostra DIRETTA LIVE delle qualifiche Sprint del GP degli Stati Uniti ad Austin finisce qui. Grazie per averci seguito e buona notte a tutti con i motori e con la MotoGP. 0.22 Verstappen una sola volta in pole ad Austin: questa non è una pole vera e propria, ma una bella dimostrazione in vista del prosieguo del weekend. 0.20 Un Verstappen che quindi torna a tutti gli effetti competitivo e lancia un messaggio a Norris: per il Mondiale resta super Max il favorito principale. 0.18 Ecco la classifica del Q3: 1 Max VerstappenRed Bull Racin1:32.833 2 George RussellMercedes +0.012 3 Charles Leclerc Ferrari +0.226 4 Lando NorrisMcLaren +0.250 5 Carlos Sainz Ferrari +0.256 6 Nico HulkenbergHaas F1 Team +0.350 7 Lewis HamiltonMercedes +0.545 8 Kevin MagnussenHaas F1 Team +0.565 9 Yuki TsunodaRB +0.969 10 Franco ColapintoWilliams +1.573 0. Oasport.it - LIVE F1, GP USA 2024 in DIRETTA: Verstappen in pole nella qualifica Sprint, Leclerc terzo davanti a Norris Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 19 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0.23 La nostradelle qualifichedel GP degli Stati Uniti ad Austin finisce qui. Grazie per averci seguito e buona notte a tutti con i motori e con la MotoGP. 0.22una sola volta inad Austin: questa non è unavera e propria, ma una bella dimostrazione in vista del prosieguo del weekend. 0.20 Unche quindi torna a tutti gli effetti competitivo e lancia un messaggio a: per il Mondiale resta super Max il favorito principale. 0.18 Ecco la classifica del Q3: 1 MaxRed Bull Racin1:32.833 2 George RussellMercedes +0.012 3 CharlesFerrari +0.226 4 LandoMcLaren +0.250 5 Carlos Sainz Ferrari +0.256 6 Nico HulkenbergHaas F1 Team +0.350 7 Lewis HamiltonMercedes +0.545 8 Kevin MagnussenHaas F1 Team +0.565 9 Yuki TsunodaRB +0.969 10 Franco ColapintoWilliams +1.573 0.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE F1 - GP USA 2024 in DIRETTA : Sainz il migliore in Q2 - fuori Perez - Piastri estromesso in Q1 - 36 Norris si mette al comando! 1’33?919 per il britannico della McLaren, Sainz fa 1’34?143. 23. 270 6 Lando Norris McLaren +0.  Ferrari 441 4. 45 Leclerc si migliora e firma il secondo tempo a 13 millesimi da Verstappen, ma Sainz è scatenato e stampa il record nei primi due settori. 19. 06 Q3 che durerà invece otto minuti e i piloti gireranno con gomma soft. (Oasport.it)

LIVE F1 - GP USA 2024 in DIRETTA : Piastri fuori in Q1 - Leclerc davanti a tutti - 789 11 Franco Colapinto Williams +0. 6 – Mercedes 3 – Red Bull 2 – Ferrari 23. Ricordiamo che tutti i big sono a parità di mescola in questa fase. 09 Tra poche ore (alle 23. 021 3 Max Verstappen Red Bull Racing +0. Red Bull 4753. Sainz e Leclerc appaiono essere molto competitivi sia nel passo che nel giro secco. (Oasport.it)

LIVE F1 - GP USA 2024 in DIRETTA : comincia la qualifica Sprint! - 23. Haas 31 8. 510 9 Yuki Tsunoda RB +0. (2022) 1 – LECLERC Charles (2023) 23. 361 7 Kevin MagnussenHaas F1 Team +0. 19. 37 Leclerc con un ottimo giro! 1’33?896: 23 millesimi di vantaggio su Norris. Max Verstappen (Red Bull) 331 2. 35 Anche Tsunoda si mette davanti a Verstappen: 0?248 di ritardo nei confronti di Magnussen. (Oasport.it)