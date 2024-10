Licata è sott'acqua, Protezione civile regionale invia mezzi e uomini per fronteggiare l'emergenza (Di sabato 19 ottobre 2024) Mentre il sindaco di Licata, Angelo Balsamo, continua a ripetere ai licatesi: "Non uscite da casa, non uscite da casa", la Regione Siciliana ha attivato il sistema di Protezione civile per fronteggiare l'emergenza. Il presidente Renato Schifani è in stretto contatto con il capo del dipartimento Agrigentonotizie.it - Licata è sott'acqua, Protezione civile regionale invia mezzi e uomini per fronteggiare l'emergenza Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Mentre il sindaco di, Angelo Balsamo, continua a ripetere ai licatesi: "Non uscite da casa, non uscite da casa", la Regione Siciliana ha attivato il sistema diperl'. Il presidente Renato Schifani è in stretto contatto con il capo del dipartimento

