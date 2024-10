Lecce, studentessa di 15 anni morta per malore improvviso dopo sovradosaggio di medicinali: "Ha preso colchicina scambiandola per melatonina" (Di sabato 19 ottobre 2024) Eva è morta per aver ingerito troppe pastiglie. Un mix di farmaci letale per la giovane Choc a Lecce dove una studentessa è morta a 15 per un malore improvviso dopo sovradosaggio di medicinali. Eva aveva ingerito un mix di farmaci, ed è stata la mamma Battistina Soddu a raccontare su Facebook Ilgiornaleditalia.it - Lecce, studentessa di 15 anni morta per malore improvviso dopo sovradosaggio di medicinali: "Ha preso colchicina scambiandola per melatonina" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Eva èper aver ingerito troppe pastiglie. Un mix di farmaci letale per la giovane Choc adove unaa 15 per undi. Eva aveva ingerito un mix di farmaci, ed è stata la mamma Battistina Soddu a raccontare su Facebook

