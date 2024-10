Inter, centrocampo da costruire: tasselli mancanti e gestioni attente (Di sabato 19 ottobre 2024) L’Inter non riesce a contare sul suo centrocampo al completo. Gli infortuni stanno precludendo la strategia di Simone Inzaghi in merito. IL PUNTO – L’Inter deve fare i conti con il problema fisico che impedirà a Kristjan Asllani di essere presente nella sfida di domenica 20 ottobre contro la Roma. Quella dell’albanese è la seconda defezione a campo dopo quella relativa al polacco Piotr Zielinski, reduce da un’elongazione che lo pone ai box rispetto alla gara contro i giallorossi. A ciò si aggiunge il fatto che Nicolò Barella è appena rientrato da un infortunio durato quasi un mese, con Davide Frattesi a sostituirlo egregiamente nel massimo campionato italiano. Inter-news.it - Inter, centrocampo da costruire: tasselli mancanti e gestioni attente Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di sabato 19 ottobre 2024) L’non riesce a contare sul suoal completo. Gli infortuni stanno precludendo la strategia di Simone Inzaghi in merito. IL PUNTO – L’deve fare i conti con il problema fisico che impedirà a Kristjan Asllani di essere presente nella sfida di domenica 20 ottobre contro la Roma. Quella dell’albanese è la seconda defezione a campo dopo quella relativa al polacco Piotr Zielinski, reduce da un’elongazione che lo pone ai box rispetto alla gara contro i giallorossi. A ciò si aggiunge il fatto che Nicolò Barella è appena rientrato da un infortunio durato quasi un mese, con Davide Frattesi a sostituirlo egregiamente nel massimo campionato italiano.

