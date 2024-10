Incendio a Oakland, case distrutte e centinaia di persone evacuate. Fiamme «in rapido movimento» (Di sabato 19 ottobre 2024) Ordine di evacuazione immediata per centinaia di residenti di East Oakland, California, dopo che venerdì pomeriggio è scoppiato un Incendio boschivo che ha bruciato diverse case. Oltre Ilmattino.it - Incendio a Oakland, case distrutte e centinaia di persone evacuate. Fiamme «in rapido movimento» Leggi tutta la notizia su Ilmattino.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Ordine di evacuazione immediata perdi residenti di East, California, dopo che venerdì pomeriggio è scoppiato unboschivo che ha bruciato diverse. Oltre

