Il Centro disabili ora è asciutto e climatizzato (Di sabato 19 ottobre 2024) Finalmente potranno non preoccuparsi più delle infiltrazioni d'acqua, che a ogni nubifragio creavano grossi problemi, tanto da aver reso inutilizzabili alcuni locali. A segnare uno stop alle continue perdite dal tetto ci hanno pensato i lavori fatti dal Comune. Contemporaneamente, non dovranno più fare i conti nemmeno coi disagi della calura estiva: oltre a una nuova copertura, adesso hanno anche l'aria condizionata. Nuova vita per il Centro diurno disabili di via del Pioppo, che accoglie molti ragazzi e persone con disabilità del territorio. Sono appena terminati gli interventi di risistemazione messi in cantiere dall'Amministrazione. Le opere hanno riguardato il rifacimento del tetto dell'edificio, che da anni scontava problemi specialmente in occasione dei temporali, ma pure l'adeguamento della struttura alle norme antincendio e la realizzazione di un impianto di climatizzazione.

