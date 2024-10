Fuoco sull’Unifil, la missione Onu in grave difficoltà – Ascolta (Di sabato 19 ottobre 2024) L’Unifil, che si è trovata sotto il Fuoco israeliano svolge un mandato difficile: stabilizzare il Sud del Libano e promuoverne lo sviluppo. L’esercito israeliano ha attaccato alcune basi della missione che si trovano in una zona di combattimento fra l’esercito israeliano e il gruppo politico e militare libanese Hezbollah. Attacchi che hanno scatenato da dure Sbircialanotizia.it - Fuoco sull’Unifil, la missione Onu in grave difficoltà – Ascolta Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di sabato 19 ottobre 2024) L’Unifil, che si è trovata sotto ilisraeliano svolge un mandato difficile: stabilizzare il Sud del Libano e promuoverne lo sviluppo. L’esercito israeliano ha attaccato alcune basi dellache si trovano in una zona di combattimento fra l’esercito israeliano e il gruppo politico e militare libanese Hezbollah. Attacchi che hanno scatenato da dure

M.O - Ue : cessate fuoco - poi missione Onu - "Forse-ha aggiunto-la missione Unifil dovrebbe essere rivista, ma prima di tutto il cessate il fuoco. 13. Dopo l'uccisione di Sinwar si è aperta una nuova prospettiva e la dobbiamo usare per un cessate il fuoco,per il rilascio degli ostaggi e per una prospettiva politica". 15 "Le forze Onu devono essere rispettate ovunque e in particolare in un luogo dove stanno facendo un lavoro incredibile ... (Televideo.rai.it)

Meloni in Libano per il cessate il fuoco. E su Unifil : vicina ai soldati. Solo rafforzando la missione si potrà voltare pagina (video) - . Gli obiettivi della visita, allora, sono molteplici, e puntano anche a garantire la sicurezza dei soldati. E posso assicurare che stiamo tutti lavorando per un sostenibile cessate il fuoco a Gaza e in Libano. Solo rafforzando la missione si potrà voltare pagina, garantendo imparzialità e perseguendo risultati importanti. (Secoloditalia.it)

