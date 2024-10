Fino a quando piove oggi a Roma e nel Lazio: temporale sulla capitale e meteo per sabato 19 ottobre 2024 (Di sabato 19 ottobre 2024) sabato di allerta gialla a Roma e nel Lazio per questo 19 ottobre 2024: temporali non accennano a fermarsi da questa notte, ecco quanto durano pioggia e maltempo. Fanpage.it - Fino a quando piove oggi a Roma e nel Lazio: temporale sulla capitale e meteo per sabato 19 ottobre 2024 Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 19 ottobre 2024)di allerta gialla ae nelper questo 19: temporali non accennano a fermarsi da questa notte, ecco quanto durano pia e maltempo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Viabilità Roma Regione Lazio del 19-10-2024 ore 10 : 30 - VIABILITÀ DEL 19 OTTOBRE 2024 ORE 10. INFINE PER LA GIORNATA DI OGGI DIRAMATA L ‘ALLERTA METEO DI COLORE GIALLO CON PRECIPITAZIONI DA SPARSE A DIFFUSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE SI RICORDA IN CASO DI PIOGGIA DI AUMENTARE LA DISTANZA DI SICUREZZA DAL VEICOLO CHE CI PRECEDE Da ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio ... (Romadailynews.it)

Viabilità Roma Regione Lazio del 19-10-2024 ore 09 : 30 - PER GLI EVENTI SI CORRERÀ DOMANI  LA ROMA HALF MARATHON CON PARTENZA DAL CIRCO MASSIMO E ARRIVO AL COLOSSEO. I TRENI ALTA VELOCITÀ, ALCUNI DEI QUALI SONO STATI INSTRADATI SULLA LINEA CONVENZIONALE VIA CASSINO, HANNO REGISTRATO RITARDI FINO A 50 MINUTI. VIABILITÀ DEL 19 OTTOBRE 2024 ORE 09. INFINE PER LA GIORNATA DI OGGI DIRAMATA L ‘ALLERTA METEO DI COLORE GIALLO CON PRECIPITAZIONI DA SPARSE A ... (Romadailynews.it)

Viabilità Roma Regione Lazio del 19-10-2024 ore 08 : 30 - L’EVENTO COMPORTA MODIFICHE PER LA VIABILITà GIÀ DA OGGI SARANNO IN VIGORE DIVIETI DI TRANSITO IN VIALE  DEL MONTE OPPIO, TRA VIA DELLE TERME DI TITO E VIA DELLE TERME DI TRAIANO MENTRE DALLE 8 SCATTERANNO I DIVIETI DI SOSTA IN VIA DEL CIRCO  MASSIMO, PIAZZALE UGO LA MALFA, VIA DELLA GRECA E LUNGOTEVERE DEI SANGALLO. (Romadailynews.it)