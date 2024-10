Empoli-Napoli, Lobotka out sblocca Gilmour (Di sabato 19 ottobre 2024) Empoli-Napoli non vedrà in campo un signore ritrovato del centrocampo. Lobotka con Conte infatti si è ritrovato a dominare il centro nevralgico del campo. Per lo slovacco sembrano giungere altre brutte notizie. Secondo Il Mattino, Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, dovrebbe saltare le gare contro Empoli, Lecce e Milan a causa dell’infortunio rimediato in Nazionale: “Non solo domani. Ma anche con il Lecce e pure con il Milan toccherà a Gilmour visto che il problema al flessore di Lobotka non è una cosa che può essere presa sotto gamba” Empoli-Napoli, Gilmour è pronto a misurarsi in un altro campionato Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sull’esordio da titolare di Billy Gilmour, centrocampista del Napoli, nella gara contro l’Empoli: “Non è Lobotka, d’altronde è ancora molto giovane, ma studia per diventare un top nel suo ruolo. Terzotemponapoli.com - Empoli-Napoli, Lobotka out sblocca Gilmour Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di sabato 19 ottobre 2024)non vedrà in campo un signore ritrovato del centrocampo.con Conte infatti si è ritrovato a dominare il centro nevralgico del campo. Per lo slovacco sembrano giungere altre brutte notizie. Secondo Il Mattino, Stanislav, centrocampista del, dovrebbe saltare le gare contro, Lecce e Milan a causa dell’infortunio rimediato in Nazionale: “Non solo domani. Ma anche con il Lecce e pure con il Milan toccherà avisto che il problema al flessore dinon è una cosa che può essere presa sotto gamba”è pronto a misurarsi in un altro campionato Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sull’esordio da titolare di Billy, centrocampista del, nella gara contro l’: “Non è, d’altronde è ancora molto giovane, ma studia per diventare un top nel suo ruolo.

Napoli in fase di preparazione : Lobotka infortunato e Gilmour pronto al debutto - Questo potrebbe rappresentare un’importante opportunità per il giovane scozzese Billy Gilmour, che potrebbe avere la possibilità di scendere in campo dal primo minuto. La situazione di Lobotka e l’importanza della rosa Antonio Conte ha chiarito che l’infortunio di Lobotka non è di gravità estrema, ma è comunque necessario gestire il recupero con prudenza. (Gaeta.it)

Napoli - Conte : "Dilemma Neres-Kvaratskhelia - Lobotka meno grave del previsto. C'è troppa esaltazione" - Dopo la sosta riparte il campionato per tutti e anche per il Napoli, che domenica sarà in campo al Castellani nel lunch match di Empoli. Gli... (Calciomercato.com)

“Meglio di Lobotka” Napoli - il paragone gela tutti : la scelta è netta - it Gilmour lo conosco bene, mi piace da morire: è un brevilineo, va nel giusto tempo in appoggio al compagno, smista la palla con velocità, ha il senso della verticalizzazione e gli piace andare a coprire le zone lasciate scoperte dalle aggressioni in avanti dei compagni. “Gilmour è più forte di Lobotka” , le parole di Fedele spiazzano tutti Contro l’Empoli ci sarà l’esordio in Serie A dal ... (Spazionapoli.it)