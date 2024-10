Diminuzione dell’economia sommersa in Italia: i dati recenti rivelano un calo in tutte le regioni (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’economia sommersa in Italia, comprendente redditi non dichiarati e lavoro nero, ha mostrato segnali di contrazione in quasi tutte le regioni, secondo un report dell’Ufficio Studi della Cgia di Mestre. In un contesto di crescente attenzione alle politiche fiscali e alla regolamentazione del mercato del lavoro, il fenomeno dell’economia non osservata ha toccato nel 2021 un valore di 201,6 miliardi di euro, rappresentando il 10,1% del PIL nazionale, rispetto al 10,8% del 2019. L’unica eccezione a questi dati è rappresentata dalla regione del Molise, che non ha registrato diminuzioni significative. Diminuzione dell’economia non osservata: i dati regionali L’analisi dettagliata delle statistiche mostra una Diminuzione significativa dell’economia sommersa in diverse regioni Italiane. Gaeta.it - Diminuzione dell’economia sommersa in Italia: i dati recenti rivelano un calo in tutte le regioni Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’economiain, comprendente redditi non dichiarati e lavoro nero, ha mostrato segnali di contrazione in quasile, secondo un report dell’Ufficio Studi della Cgia di Mestre. In un contesto di crescente attenzione alle politiche fiscali e alla regolamentazione del mercato del lavoro, il fenomenonon osservata ha toccato nel 2021 un valore di 201,6 miliardi di euro, rappresentando il 10,1% del PIL nazionale, rispetto al 10,8% del 2019. L’unica eccezione a questiè rappresentata dalla regione del Molise, che non ha registrato diminuzioni significative.non osservata: iregionali L’analisi dettagliata delle statistiche mostra unasignificativain diversene.

