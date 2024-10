Dalla Juve alla Lazio: il nuovo affare è già deciso (Di sabato 19 ottobre 2024) Cresce l’attesa per la sfida tra Juventus e Lazio: occhio ai possibili intrecci di mercato Quello tra Juventus e Lazio sarà uno dei big match dell’ottava giornata di campionato dopo la sosta per le nazionali, con un occhio rivolto sempre al mercato. Cristiano Giuntoli (fonte: © LaPresse) – Controcalcio.comCresce l’attesa per Juventus-Lazio, big match dell’ottava giornata del campionato di Serie A. All’Allianz Stadium di Torino si affrontano le squadre di Thiago Motta e Marco Baroni, tra quelle ad offrire il calcio più propositivo del campionato di massima serie e attualmente appaiate insieme a quota tredici punti nelle prime sette giornate del torneo. Calciomercato.it - Dalla Juve alla Lazio: il nuovo affare è già deciso Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Cresce l’attesa per la sfida trantus e: occhio ai possibili intrecci di mercato Quello trantus esarà uno dei big match dell’ottava giornata di campionato dopo la sosta per le nazionali, con un occhio rivolto sempre al mercato. Cristiano Giuntoli (fonte: © LaPresse) – Controcalcio.comCresce l’attesa perntus-, big match dell’ottava giornata del campionato di Serie A. All’Allianz Stadium di Torino si affrontano le squadre di Thiago Motta e Marco Baroni, tra quelle ad offrire il calcio più propositivo del campionato di massima serie e attualmente appaiate insieme a quota tredici punti nelle prime sette giornate del torneo.

