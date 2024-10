Dal grande schermo alle sfilate, lo stile inconfondibile della regina Vittoria torna a far parlare di sé (Di sabato 19 ottobre 2024) La fonte più ricca d’ispirazione per la moda è la moda stessa. O meglio il suo passato lungo e variegato, in cui cambiano più o meno velocemente silhouette, tavolozze cromatiche, decorazioni e ideali di bellezza. Quest’anno tra i punti di riferimento più forti per i designer c’è senza dubbio lo stile Vittoriano. Ovvero quel modo di vestirsi e abbigliarsi che ha caratterizzato il lungo regno della regina Vittoria in Inghilterra, dal 1837 al 1901. Una sovrana che ha regalato alla sua terra un periodo di prosperità e di stabilità politica. Ma anche di abiti da sogno. La regina Vittoria può essere infatti considerata per la sua epoca al pari di una forte influencer di oggi. Quello che indossava veniva preso a modello dalle sue suddite e non solo. Amica.it - Dal grande schermo alle sfilate, lo stile inconfondibile della regina Vittoria torna a far parlare di sé Leggi tutta la notizia su Amica.it (Di sabato 19 ottobre 2024) La fonte più ricca d’ispirazione per la moda è la moda stessa. O meglio il suo passato lungo e variegato, in cui cambiano più o meno velocemente silhouette, tavolozze cromatiche, decorazioni e ideali di bellezza. Quest’anno tra i punti di riferimento più forti per i designer c’è senza dubbio lono. Ovvero quel modo di vestirsi e abbigliarsi che ha caratterizzato il lungo regnoin Inghilterra, dal 1837 al 1901. Una sovrana che ha regalato alla sua terra un periodo di prosperità e di stabilità politica. Ma anche di abiti da sogno. Lapuò essere infatti considerata per la sua epoca al pari di una forte influencer di oggi. Quello che indossava veniva preso a modello dsue suddite e non solo.

