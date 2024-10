Anteprima24.it - Colpi d’arma da fuoco a Napoli, nessun ferito

(Di sabato 19 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNel tardo pomeriggio i carabinieri della stazione di Borgoloreto sono intervenuti in via Luigi Serio, zona Case Nuove, a, per l’esplosione dida. In strada sono stati trovati alcuni bossoli. Al momento non risultano danni o feriti. Indagini in corso da parte dei carabinieri per ricostruire l’evento e la matrice. L'articolodaproviene da Anteprima24.it.