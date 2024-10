Civitavecchia il braccialetto elettronico non ferma lo stalker | aggredisce e soffoca la ex nel parcheggio della stazione

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di sabato 19 ottobre 2024) Ancora un femminicidio, ancora una violenza più forte di qualsiasi provvedimento-argine. Aè stata trovata morta la scorsa notte una donna di 56 anni: è stata rinvenuta senza vita attorno alle 2.30 in un edificio delferroviaria. Le indaginipolizia hanno portato subito all’individuazione del suo aguzzino: l’ex compagno. Era già stato indagato in passato per stalking proprio nei confrontidonna e per questo sottoposto al divieto di avvicinamento e al. Non è bastato. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe aggredito la donna e l’avrebbeta. L’autopsia sul cadavere56enne ha infatti evidenziato segni dimento e altre lesioni riconducibili ad un’aggressione.