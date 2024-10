Lanazione.it - ChiantiBanca, storia di un territorio. Libro e restauro per Fonte Becci

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Un omaggio al legame con il. Un tassello dida restituire alla memoria collettiva.ha deciso di ristrutturare la, l’elemento architettonico che fa parte dell’edificio in cui l’istituto di credito ha la propria sede centrale. Un elemento che non rappresenta soltanto la banca e la sua, ma ladi una comunità , che attorno a quella, come avvenuto del resto anche in altre aree di Siena, è nata e si è consolidata. Il progetto di recupero è stato curato dall’architetto Roberto Santini e adesso aspetta di completare il suo iter burocratico per partire. L’obiettivo è aprire i lavori la prossima primavera e il costo dell’operazione previsto si aggira attorno ai 120mila euro, almeno stando a quanto previsto.