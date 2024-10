Burattini ai lidi: che successo, gli spettatori sono stati ventimila (Di sabato 19 ottobre 2024) COMACCHIO Settantatré spettacoli ed eventi, presentati da 25 compagnie in 28 località differenti tra le province di Ferrara e Ravenna, a cui hanno assistito complessivamente quasi 20mila spettatori. Nello specifico, nel Ferrarese sono stati realizzati 19 appuntamenti, tra i lidi di Comacchio e a Copparo e frazioni. sono questi i numeri della 18esima edizione di Burattini alla riscossa (festival diffuso che include tutte le rassegne che si sono svolte nel Ferrarese e Ravennate) che si concluderà oggi alle 16 e domani alle 20 nella sala della Comunità di Sant’Agata sul Santerno con I Burattini di Massimiliano Venturi nello spettacolo Le avventure di Fagiolino e Sganapino. Ilrestodelcarlino.it - Burattini ai lidi: che successo, gli spettatori sono stati ventimila Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 19 ottobre 2024) COMACCHIO Settantatré spettacoli ed eventi, presentati da 25 compagnie in 28 località differenti tra le province di Ferrara e Ravenna, a cui hanno assistito complessivamente quasi 20mila. Nello specifico, nel Ferrareserealizzati 19 appuntamenti, tra idi Comacchio e a Copparo e frazioni.questi i numeri della 18esima edizione dialla riscossa (festival diffuso che include tutte le rassegne che sisvolte nel Ferrarese e Ravennate) che si concluderà oggi alle 16 e domani alle 20 nella sala della Comunità di Sant’Agata sul Santerno con Idi Massimiliano Venturi nello spettacolo Le avventure di Fagiolino e Sganapino.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Ho avuto un incidente con cinque costole fratturate - una scapola fratturata e diverse escoriazioni ma sono qua” : Corrado Formigli rassicura i telespettatori - Numeri positivi confermati anche questa settimana, con Italia-Belgio su Rai1 che ha fatto il pieno di ascolti, “Piazzapulita” ha ottenuto 830. “È una puntata importante, non potevo mancare. 000 spettatori con il 5,8% di share mentre ha registrato numeri allarmanti “L’Altra Italia”, il nuovo titolo informativo di Rai2 condotto dall’ex iena Antonino Monteleone, soli 276. (Ilfattoquotidiano.it)

Chi sono i veri mostri nelle stragi familiari? I record della serie tv «Monsters» e la domanda che agita gli spettatori - Tuttavia, Monsters non glorifica la violenza né si concentra solo sull’omicidio come fine a se stesso. Le statistiche sull’abuso infantile sono allarmanti. Durante il processo, i fratelli sostennero di aver agito per difendersi da anni di abusi sessuali e psicologici da parte del padre, con la complicità passiva della madre e per paura di essere da loro uccisi. (Open.online)

Chi sono i veri mostri nelle stragi familiari? I record della serie tv «Monsters» e la domanda che agita gli spettatori - Tra attrazione e repulsione per la mostruosità La serie non si limita a un resoconto di eventi cruenti, ma invita a una riflessione sulle complesse dinamiche familiari e sui maltrattamenti. «La Corte dettò un principio importante: va valutato se una persona che ha subito maltrattamenti per molti anni possa avere l’attenuante della provocazione, ossia se il continuo stress e la disperazione ... (Open.online)