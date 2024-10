Barzaghi: «Adesso capiremo la forza dell’Inter!» (Di sabato 19 ottobre 2024) Matteo Barzaghi ha fatto il punto della situazione in casa Inter in vista della sfida contro la Roma di domenica 20 ottobre. UNA CONVINZIONE – Matteo Barzaghi si è espresso a Sky Sport sul tema relativo alla prossima sfida tra Roma e Inter, concentrandosi sul modo in cui la squadra nerazzurra arriverà alla sfida: «A centrocampo la situazione non è ottimale, è il reparto che sta soffrendo di più. Barella è appena rientrato, Zielinski è fermo ai box, mentre Calhanoglu non sta benissimo. In queste prossime giornate capiremo la reale forza dell’Inter. Ora c’è la Roma in campionato, poi lo Young Boys in Champions League e infine la Juventus di nuovo in campionato. Saranno esami importanti per i nerazzurri». Inter-news.it - Barzaghi: «Adesso capiremo la forza dell’Inter!» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Matteoha fatto il punto della situazione in casa Inter in vista della sfida contro la Roma di domenica 20 ottobre. UNA CONVINZIONE – Matteosi è espresso a Sky Sport sul tema relativo alla prossima sfida tra Roma e Inter, concentrandosi sul modo in cui la squadra nerazzurra arriverà alla sfida: «A centrocampo la situazione non è ottimale, è il reparto che sta soffrendo di più. Barella è appena rientrato, Zielinski è fermo ai box, mentre Calhanoglu non sta benissimo. In queste prossime giornatela reale. Ora c’è la Roma in campionato, poi lo Young Boys in Champions League e infine la Juventus di nuovo in campionato. Saranno esami importanti per i nerazzurri».

