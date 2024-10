Zayn Malik rompe il silenzio dopo la morte di Liam Payne: “Ho perso un fratello” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Sui social Zayn Malik pubblica un lungo post per Liam Payne L'articolo Zayn Malik rompe il silenzio dopo la morte di Liam Payne: “Ho perso un fratello” proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Zayn Malik rompe il silenzio dopo la morte di Liam Payne: “Ho perso un fratello” Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Sui socialpubblica un lungo post perL'articoloilladi: “Houn” proviene da Novella 2000.

Zayn Malik sconvolto dalla morte di Liam Payne : “Devastato dal dolore” - . Le persone vicine a Zayn Malik non vogliono che sia solo in questo momento, quindi è circondato da amici. Si erano sempre rispettati. Niall Horan solo qualche giorno fa ha incontrato Liam, il giovane irlandese infatti ha tenuto un concerto in Argentina e Payne è andato a vederlo. pic. Entrambi si sentivano sfruttati dall’industria musicale”. (Biccy.it)

Mister Movie | La Reazione delle sorelle di Zayn Malik per la morte di Liam Payne - In un’intervista del 2017 con Dan Wootton, Payne aveva ammesso la difficoltà del rapporto con Malik, dicendo: “È molto triste, perché gli One Direction sono stati un periodo meraviglioso nelle nostre vite”. Nel marzo 2015, Zayn Malik annunciò la sua uscita dal gruppo, decisione che segnò una frattura significativa. (Mistermovie.it)

