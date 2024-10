X Factor 2024, agli Home Visit le difficili scelte finali dei giudici (Di venerdì 18 ottobre 2024) Metti i quattro giudici chiusi nell’intimità di uno splendido casale nel Piacentino, ognuno con i propri concorrenti. E per il cast dei Live Show di X Factor 2024 – al via da giovedì 24 ottobre su Sky e in streaming su NOW – les jeux sont faits. Non senza difficili decisioni da prendere. agli Home Visit, andati in onda giovedì 17 ottobre, Paola Iezzi, Manuel Agnelli, Jake La Furia e Achille Lauro hanno scelto i loro magnifici 3 da portare in gara, dopo avere avuto l’opportunità di conoscerli meglio, tra un tuffo in piscina, due canestri al campetto, una bella spaghettata tutti insieme. Si ride, si scherza, ci si confronta e confida. Ma alla fine va fatta una scelta sofferta, visto che ogni giudice deve eliminare uno dei 4 concorrenti scelti ai Bootcamp. Amica.it - X Factor 2024, agli Home Visit le difficili scelte finali dei giudici Leggi tutta la notizia su Amica.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Metti i quattrochiusi nell’intimità di uno splendido casale nel Piacentino, ognuno con i propri concorrenti. E per il cast dei Live Show di X– al via da giovedì 24 ottobre su Sky e in streaming su NOW – les jeux sont faits. Non senzadecisioni da prendere., andati in onda giovedì 17 ottobre, Paola Iezzi, Manuel Agnelli, Jake La Furia e Achille Lauro hanno scelto i loro magnifici 3 da portare in gara, dopo avere avuto l’opportunità di conoscerli meglio, tra un tuffo in piscina, due canestri al campetto, una bella spaghettata tutti insieme. Si ride, si scherza, ci si confronta e confida. Ma alla fine va fatta una scelta sofferta, visto che ogni giudice deve eliminare uno dei 4 concorrenti scelti ai Bootcamp.

