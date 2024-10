Virus Oropouche, “rischio trasmissione sessuale” per l’infezione trasmessa dalla puntura di zanzare. La scoperta degli scienziati italiani (Di venerdì 18 ottobre 2024) È una scoperta importante quella dei ricercatori italiani sul Virus Oropouche, uno di quelli che viene trasmesso tramite dalla puntura di zanzare. Gli scienziati italiani ipotizzano che c’è un rischio trasmissione sessuale del patogeno che ha già causato due decessi in Brasile, dove è endemico da tempo, e ha registrato circa 10mila casi al mondo, di cui cinque in Italia, tutti importati. La notizia arriva dal Dipartimento di malattie infettive, tropicali e microbiologia dell’Irccs Sacro Cuore Don Calabria di Negrar, Valpolicella (Verona) che dopo aver diagnosticato i primi casi europei nello scorso mese di giugno ha infatti isolato, per la prima volta al mondo, il Virus nel liquido seminale di un viaggiatore italiano di ritorno da Cuba, al quale era stata diagnosticata l’infezione oltre due settimane prima. Ilfattoquotidiano.it - Virus Oropouche, “rischio trasmissione sessuale” per l’infezione trasmessa dalla puntura di zanzare. La scoperta degli scienziati italiani Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) È unaimportante quella dei ricercatorisul, uno di quelli che viene trasmesso tramitedi. Gliipotizzano che c’è undel patogeno che ha già causato due decessi in Brasile, dove è endemico da tempo, e ha registrato circa 10mila casi al mondo, di cui cinque in Italia, tutti importati. La notizia arriva dal Dipartimento di malattie infettive, tropicali e microbiologia dell’Irccs Sacro Cuore Don Calabria di Negrar, Valpolicella (Verona) che dopo aver diagnosticato i primi casi europei nello scorso mese di giugno ha infatti isolato, per la prima volta al mondo, ilnel liquido seminale di un viaggiatore italiano di ritorno da Cuba, al quale era stata diagnosticataoltre due settimane prima.

