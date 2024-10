Triathlon, morti due atleti durante la coppa del Mondo in Spagna: “Colpiti da infarto” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Due atleti, rispettivamente di 57 e 79 anni, sono stati Colpiti da infarto – come riportato dall’ANSA – e successivamente deceduti durante la tappa di coppa del Mondo di Triathlon in Spagna a Torremolinos, vicino a Malaga. Si è trattato di un britannico e un messicano: il primo (di 57 anni) è morto durante la sessione di corsa, l’altro (di 79) ha accusato il malore nella gara di nuoto. I due stavano partecipando all’evento mondiale nella categoria “master” nel sud del Paese iberico. La notizia è stata confermata dall’organizzazione, ma senza specificare i motivi del decesso. Secondo quanto riportato dal sito inglese Metro (che a sua volta ha citato fonti spagnole locali), l’atleta inglese si sarebbe sentito poco bene all’inizio del percorso. Le persone presenti avrebbero provato a rianimarlo, ma senza riuscirci. Ilfattoquotidiano.it - Triathlon, morti due atleti durante la coppa del Mondo in Spagna: “Colpiti da infarto” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Due, rispettivamente di 57 e 79 anni, sono statida– come riportato dall’ANSA – e successivamente decedutila tappa dideldiina Torremolinos, vicino a Malaga. Si è trattato di un britannico e un messicano: il primo (di 57 anni) è mortola sessione di corsa, l’altro (di 79) ha accusato il malore nella gara di nuoto. I due stavano partecipando all’evento mondiale nella categoria “master” nel sud del Paese iberico. La notizia è stata confermata dall’organizzazione, ma senza specificare i motivi del decesso. Secondo quanto riportato dal sito inglese Metro (che a sua volta ha citato fonti spagnole locali), l’atleta inglese si sarebbe sentito poco bene all’inizio del percorso. Le persone presenti avrebbero provato a rianimarlo, ma senza riuscirci.

