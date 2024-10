Terribile incidente: l’autista si addormenta e il bus si schianta: decine tra morti e feriti (Di venerdì 18 ottobre 2024) Sei persone sono morte e 34 sono rimaste ferite a seguito di un incidente che ha coinvolto un autobus turistico. Un altro conducente ha riferito che l’autista dell’autobus stava dormendo durante il tragico incidente. “L’autobus mi è passato accanto e poi ha iniziato a sterzare a sinistra e a destra. Ho acceso i fari e ho suonato il clacson”, ha detto, sottolineando i suoi sforzi per evitare l’incidente. “Stavo dormendo e avevo la cintura di sicurezza allacciata. Ho visto il veicolo ribaltarsi”, ha detto uno dei passeggeri dell’autobus ricordando i momenti dell’incidente. Sul posto sono intervenuti gli operatori dei soccorsi con diverse ambulanze, la polizia e i vigili del fuoco. Sei persone sono morte, mentre trentaquattro sono rimaste ferite. Le ambulanze sono partite a sirene spiegate per trasportare i feriti in ospedale. Turchia, autobus si schianta: 6 morti e 34 feriti. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Sei persone sono morte e 34 sono rimaste ferite a seguito di unche ha coinvolto un autobus turistico. Un altro conducente ha riferito chedell’autobus stava dormendo durante il tragico. “L’autobus mi è passato accanto e poi ha iniziato a sterzare a sinistra e a destra. Ho acceso i fari e ho suonato il clacson”, ha detto, sottolineando i suoi sforzi per evitare l’. “Stavo dormendo e avevo la cintura di sicurezza allacciata. Ho visto il veicolo ribaltarsi”, ha detto uno dei passeggeri dell’autobus ricordando i momenti dell’. Sul posto sono intervenuti gli operatori dei soccorsi con diverse ambulanze, la polizia e i vigili del fuoco. Sei persone sono morte, mentre trentaquattro sono rimaste ferite. Le ambulanze sono partite a sirene spiegate per trasportare iin ospedale. Turchia, autobus si: 6e 34

