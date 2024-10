Sospese le ricerche di Giorgio Lanciotti, l'escursionista disperso sul Gran Sasso (Di venerdì 18 ottobre 2024) Sono state Sospese le ricerche di Giorgio Lanciotti, l'escursionista di 35 anni disperso in montagna sul Gran Sasso dallo scorso 21 settembre.Le attività di ricerca sono andate avanti senza sosta per 26 giorni.Impegnati vigili del fuoco, Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico Ilpescara.it - Sospese le ricerche di Giorgio Lanciotti, l'escursionista disperso sul Gran Sasso Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Sono stateledi, l'di 35 anniin montagna suldallo scorso 21 settembre.Le attività di ricerca sono andate avanti senza sosta per 26 giorni.Impegnati vigili del fuoco, Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sospese le ricerche di Giorgio Lanciotti - disperso sul Gran Sasso da oltre un mese - Lo comunica la prefettura di Teramo, specificando che non sono emersi nuovi elementi investigativi che possano far ipotizzare. . . . Dopo 26 giorni di intense ricerche, le operazioni per ritrovare Giorgio Lanciotti, l'escursionista 35enne scomparso in montagna lo scorso 21 settembre, sono state sospese. (Chietitoday.it)

Sospese le ricerche di Giorgio Lanciotti - l’escursionista disperso : il bilancio delle operazioni - Le dichiarazioni ufficiali e il supporto ai familiari A seguito della sospensione delle ricerche, il prefetto di Teramo, Fabrizio Stelo, ha convocato una riunione con le strutture coinvolte per aggiornare i familiari di Lanciotti sugli sviluppi della situazione. Le violente correnti e il terreno scosceso presentano un’ulteriore complicazione. (Gaeta.it)

Sospese le ricerche di Gennaro Fiscarelli : il 32enne di Cerignola è scomparso nel nulla il 5 ottobre - Con la giornata di ieri, lunedì 14 ottobre, si sono concluse le attività di ricerca sul campo per Gennaro Fiscarelli, 32enne di Cerignola, con piccoli precedenti per droga ma ritenuto estraneo a contesti criminali, scomparso nel nulla nella notte tra sabato 5 e domenica 6 ottobre. La prima... (Foggiatoday.it)