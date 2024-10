Serie C Femminile / Jesina Aurora a Vicenza per ripartire, bomber O’Driscoll pronta alla sfida (Di venerdì 18 ottobre 2024) Reduce da un periodo negativo, la Jesina Aurora è pronta a tornare in campo in casa del Vicenza, una delle migliori squadre del campionato. L’attaccante delle leoncelle O’Driscoll, alla sua prima intervista italiana, suona la carica JES, 18 ottobre 2024 – C’è grande voglia di ripartire in casa Jesina Aurora. Le leoncelle non sono sicuramente nel loro momento migliore, non tanto per quanto riguarda l’innegabile impegno messo in campo, quanto per il rendimento offensivo e i punti raccolti: dopo la roboante vittoria per 4-0 contro il Ravenna della prima giornata, le jesine hanno conquistato due soli punti nelle successive quattro partite, senza riuscire a trovare il gol in nessuno di questi incontri, e l’ultima sconfitta del Carotti per 0-2 nel derby contro il Riccione ha lasciato molto amaro in bocca per le occasioni da gol non sfruttate. .com - Serie C Femminile / Jesina Aurora a Vicenza per ripartire, bomber O’Driscoll pronta alla sfida Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 18 ottobre 2024) Reduce da un periodo negativo, laa tornare in campo in casa del, una delle migliori squadre del campionato. L’attaccante delle leoncellesua prima intervista italiana, suona la carica JES, 18 ottobre 2024 – C’è grande voglia diin casa. Le leoncelle non sono sicuramente nel loro momento migliore, non tanto per quanto riguarda l’innegabile impegno messo in campo, quanto per il rendimento offensivo e i punti raccolti: dopo la roboante vittoria per 4-0 contro il Ravenna della prima giornata, le jesine hanno conquistato due soli punti nelle successive quattro partite, senza riuscire a trovare il gol in nessuno di questi incontri, e l’ultima sconfitta del Carotti per 0-2 nel derby contro il Riccione ha lasciato molto amaro in bocca per le occasioni da gol non sfruttate.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Calcio Femminile / Jesina Aurora Under 15 pronta all’esordio : le prime parole di mister Dottore - Solo la vincitrice di questa prima fase accederà alla seconda fase interregionale, per sognare la qualificazione alle finali nazionali. Le altre avversarie della Jesina Aurora nella prima fase saranno Ancona Women Respect, Ducato Spoleto, Gualdo, Filottranese, Nuova Alba, Perugia e Vis Pesaro. Per quanto riguarda le leoncelle, la loro prima gara stagionale sarà contro il Fortuna Fano domenica ... (Vallesina.tv)

Calcio Femminile / Ecco i gironi di Coppa Italia Serie C : sarà Jesina Aurora-Riccione - A partecipare saranno tutte le 45 squadre della Serie C femminile, divise in 16 gruppi da due, tre o quattro squadre in base alla vicinanza. Svelati i gironi della Coppa Italia Serie C Femminile: per la Jesina Aurora doppio derby di coppa contro il Riccione JESI, 16 ottobre 2024 – Nel pomeriggio di martedì 15 ottobre la LND Femminile ha finalmente decretato i gironi della Coppa Italia Femminile ... (Vallesina.tv)

Calcio femminile Under 17 / Jesina Aurora – Ancona Women 3-0 - Prossimo turno sabato 26 ottobre ad Ascoli JESI, 14 ottobre 2024 – Debutto per l’Under 17 della Jesina Aurora femminile che al Cardinaletti ha rifilato un netto 3-0 alle pari età della Ancona Women. Nel prossimo turno riposerà per poi ritornare in gioco sabato 26 ottobre con la tasferta di Ascoli. JESINA AURORA – Piersantelli, Borocci, Barboni, Mischianti, Giacche, Iacca. (Vallesina.tv)