Roma, sciopero metalmeccanici: la manifestazione in piazza Barberini (Di venerdì 18 ottobre 2024) Quando manca circa un'ora e mezza all'inizio della manifestazione nazionale dei sindacati metalmeccanici promossa da Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm, piazza Barberini, a Roma, si va riempiendo di manifestanti con bandiere e striscioni. Dopo la mozione comune sull'automotive sottoscritta la scorsa settimana e l'accerchiamento unitario andato in scena venerdì scorso durante l'audizione in Parlamento del ceo di Stellantis, Carlos Tavares, anche i leader delle opposizioni si ritroveranno insieme in piazza oggi. Il corteo, che partirà alle 9.30 da piazza Barberini, arriverà a piazza del Popolo.

Corteo nazionale dei metalmeccanici a Roma : orari - percorsi e impatti sulla viabilità il 18 ottobre 2024 - Dettagli sulla manifestazione dei metalmeccanici La manifestazione è programmata dalle 9 alle 14, partendo da piazza Barberini e giungendo in piazza del Popolo. Le modifiche alla viabilità interessano anche varie linee di trasporto pubblico. Tra queste, viale del Castro Pretorio, lungotevere delle Navi, lungotevere della Vittoria e lungotevere Oberdan sono alcune delle aree dove vi saranno ... (Gaeta.it)

Metalmeccanici - boom di cassa integrazione in Romagna : +93%. Rimini è la provincia più colpita - Nella mattina di venerdì (27 settembre) si è svolto a Cesena il consiglio generale della Fim Cisl Romagna, con la partecipazione della Segretaria generale della Fim Cisl Emilia Romagna, Roberta Castronuovo, e il segretario generale della Cisl Romagna, Francesco Marinelli. Durante il consiglio... (Riminitoday.it)