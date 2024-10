Regionali, Federico Serra è il candidato presidente di “Er per la pace, l’ambiente e il lavoro” (Di venerdì 18 ottobre 2024) La lista “Emilia-Romagna per la pace, l’ambiente e il lavoro”, promossa da Rifondazione Comunista, Potere al Popolo e Partito Comunista Italiano, ha consegnato le liste in tutti i collegi elettorali provinciali. Migliaia di cittadine e cittadini hanno firmato per permettere la presentazione della Ilpiacenza.it - Regionali, Federico Serra è il candidato presidente di “Er per la pace, l’ambiente e il lavoro” Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) La lista “Emilia-Romagna per lae il”, promossa da Rifondazione Comunista, Potere al Popolo e Partito Comunista Italiano, ha consegnato le liste in tutti i collegi elettorali provinciali. Migliaia di cittadine e cittadini hanno firmato per permettere la presentazione della

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Svelata la lista "Emilia-Romagna per la pace - l’ambiente e il lavoro" : "Siamo un'alternativa radicale" - Migliaia di cittadine e cittadini hanno firmato per permettere la presentazione della. La lista “Emilia-Romagna per la pace, l’ambiente e il lavoro”, promossa da Rifondazione Comunista, Potere al Popolo e Partito Comunista Italiano, ha consegnato le liste in tutti i collegi elettorali provinciali. (Forlitoday.it)

Puliamo il Mondo 2024 : L’Umbria in prima linea per l’ambiente e la pace - Puliamo il Mondo di Legambiente, l’edizione italiana di Clean up the World, torna anche quest’anno in tutta Italia, Umbria compresa, dal 20 al 22 settembre 2024, con l’obiettivo di combattere l’abbandono dei rifiuti. Questa grande mobilitazione di volontariato ambientale coinvolgerà cittadini... (Perugiatoday.it)