Panorama.it - Rapporti con gli ultras: cosa rischiano Calhanoglu, Inzaghi e Calabria

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Il confronto tra il centrocampista dell'Inter Hakane gli investigatori incaricati dalla Procura di Milano di acquisire nuove informazioni nell'ambito dell'inchiesta sulle infiltrazioni mafiose nelle curve di San Siro ha chiuso il giro delle audizioni dei tesserati.è stato l'ultimo in ordine di tempo dopo Simone, Javier Zanetti e Davide. Tutti finiti nella carte dell'inchiesta che ha decapitato i vertici delle tifoserie organizzate di Inter e Milan con 19 arresti più una serie di attività successive attraverso le quali gli investigatori hanno ricostruito anche alcuni episodi di cronaca nera legata agli affari delle due curve. Ultimo in ordine di tempo l'arresto per il tentato omicidio di un ultrà milanista nel 2019 all'apice della guerra per il controllo della Curva Sud.