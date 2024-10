Quattro macro aree, nuova struttura al Comune di Firenze (Di venerdì 18 ottobre 2024) Firenze, 18 ottobre 2024 - Quattro macro aree, due nuove direzioni, due uffici speciali e una relazione stretta tra sindaca e direttori per una verifica costante della strategia di governo della città e il raggiungimento degli obiettivi definiti nel programma di mandato. È stato definito lo schema generale di riorganizzazione della struttura comunale che adotta una nuova articolazione e un diverso riparto delle competenze tra i servizi. La nuova organizzazione è frutto di un lavoro che ha visto coinvolti l’assessora al personale Laura Sparavigna, la direttrice generale e la direttrice del personale. Lanazione.it - Quattro macro aree, nuova struttura al Comune di Firenze Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 18 ottobre 2024), 18 ottobre 2024 -, due nuove direzioni, due uffici speciali e una relazione stretta tra sindaca e direttori per una verifica costante della strategia di governo della città e il raggiungimento degli obiettivi definiti nel programma di mandato. È stato definito lo schema generale di riorganizzazione dellacomunale che adotta unaarticolazione e un diverso riparto delle competenze tra i servizi. Laorganizzazione è frutto di un lavoro che ha visto coinvolti l’assessora al personale Laura Sparavigna, la direttrice generale e la direttrice del personale.

