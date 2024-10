Poste, la scelta della premier dietro il rinvio del collocamento (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il 14% della società passerà dal Mef a piccoli risparmiatori e dipendenti. Giorgetti: "Solo questioni tecniche, ora sistemeremo" Ilgiornale.it - Poste, la scelta della premier dietro il rinvio del collocamento Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il 14%società passerà dal Mef a piccoli risparmiatori e dipendenti. Giorgetti: "Solo questioni tecniche, ora sistemeremo"

Poste : Patuanelli - ‘da governo scelta senza senso e senza futuro’ - . Roma, 18 set. Così sui social il capogruppo del MoVimento 5 Stelle al Senato Stefano Patuanelli. (Adnkronos) – Su Poste ?un giorno, tra qualche anno, questo Governo così difensore della Patria dovrà spiegare agli italiani il senso di vendere un asset dello Stato in utile operativo netto. Una scelta senza senso e senza futuro?. (Calcioweb.eu)