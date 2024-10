Parte il ciclo di incontri Sabati in famiglia al Maf di Forlimpopoli (Di venerdì 18 ottobre 2024) Vuoi diventare paleontologo, archeologo o restauratore? Per il ciclo Sabati in famiglia da sabato 19 ottobre il MAF organizza tre incontri alla scoperta in compagnia di mamma e papà di queste tre diverse professioni legate al passato. Ogni attività sarà introdotta da un breve racconto che Forlitoday.it - Parte il ciclo di incontri Sabati in famiglia al Maf di Forlimpopoli Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Vuoi diventare paleontologo, archeologo o restauratore? Per ilinda sabato 19 ottobre il MAF organizza trealla scoperta in compagnia di mamma e papà di queste tre diverse professioni legate al passato. Ogni attività sarà introdotta da un breve racconto che

Associazione Archeosofica di Arezzo - al via il ciclo di incontri - Arezzo, 16 ottobre 2024 – Inizia sabato prossimo, 19 ottobre, una serie di tre incontri dedicati al magico e sempre affascinante mondo della Musica, presso la sede dell’Associazione Archeosofica di Arezzo, in via Alessandro Dal Borro, 58. Ma l’Arte ha un significato più profondo perché può essere intesa anche come ricerca scientifica e come penetrazione spirituale nella natura e nelle forze ... (Lanazione.it)

Cala il sipario sul ciclo di incontri attorno alle opere pittoriche e il dialetto dell'artista santarcangiolese Pino Boschetti - Si conclude giovedì 17 ottobre, presso la Biblioteca Civica Gambalunga (Sala della Cineteca - ore 17:00), il ciclo di tre incontri "Pino Boschetti. Dipingere in dialetto", dedicato al mondo raccontato dalle opere del pittore santarcangiolese che sono in esposizione, fino a domenica 20 ottobre... (Riminitoday.it)

Incontri letterari - ciclo di successo. Eleonora D’Errico presenta il suo libro - 30 in biblioteca comunale è Eleonora D’Errico, giornalista e scrittrice, che presenta il suo romanzo “La donna che odiava i corsetti”. Nuovo appuntamento, oggi, nell’ambito dell’ottobre letterario promosso dal Comune e inaugurato due settimane fa da un pomeriggio di letture su Oriana Fallaci. L’ospite di oggi alle 16. (Ilgiorno.it)