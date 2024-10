Pallanuoto, Settebello sospeso per sei mesi: anche il pratese Bruni salterà la World Cup (Di venerdì 18 ottobre 2024) Prato, 18 ottobre 2024 - Lorenzo Bruni ha iniziato nel migliore dei modi il cammino nella Serie A1 2024/25, mettendo a segno una rete nel 17-6 con cui la Rari Nantes Savona ha annichilito in trasferta l'Academy Olimpic Roma. A prescindere da quello che sarà il suo rendimento stagionale però, il pallanotista di Prato, ormai da anni perno della Nazionale, sarà costretto a rinunciare alla prossima World Cup al pari di tutti i compagni. Già, perché proprio nelle scorse ore è arrivato il verdetto dell'Aquatics Integrity Unit della World Aquatics, che ha comminato sei mesi di squalifica al Settebello, con un ammenda di 50mila dollari da pagare entro il 15 gennaio. Lanazione.it - Pallanuoto, Settebello sospeso per sei mesi: anche il pratese Bruni salterà la World Cup Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Prato, 18 ottobre 2024 - Lorenzoha iniziato nel migliore dei modi il cammino nella Serie A1 2024/25, mettendo a segno una rete nel 17-6 con cui la Rari Nantes Savona ha annichilito in trasferta l'Academy Olimpic Roma. A prescindere da quello che sarà il suo rendimento stagionale però, il pallanotista di Prato, ormai da anni perno della Nazionale, sarà costretto a rinunciare alla prossimaCup al pari di tutti i compagni. Già, perché proprio nelle scorse ore è arrivato il verdetto dell'Aquatics Integrity Unit dellaAquatics, che ha comminato seidi squalifica al, con un ammenda di 50mila dollari da pagare entro il 15 gennaio.

