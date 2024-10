**Open Arms: arringa Bongiorno, 'su barcone non c'era squarcio, non era fuori controllo' (Di venerdì 18 ottobre 2024) Palermo, 18 ott. (Adnkronos) - "Si è detto di un motore in avaria sulla imbarcazione Open Arms. Alle 15.14 andava ancora a 8 nodi, la presunta avaria è smentita e la barca non era fuori controllo, basta guardare il video e questa barca ha una capacità di governo e propulsione perfetta. Si vede qualcuno che manovra verso poppa, è una persona esperta, e soprattutto ci sono delle diapositive che ci dimostrano che il barcone non era furi controllo, ci sono immagini. Non c'era nulla di rotto. Si dirà, magari il 'motore non era rotto ma se c'era un buco'. C'era o no questo squarcio? Alla fine l'onestà intellettuale emerge. Persino il consulente dell'accusa ha detto che era una chiazza di colore diverso, non c'era uno squarcio o un buco, quindi l'imbarcazione era idonea a raggiungere quel tipo di obiettivo". Liberoquotidiano.it - **Open Arms: arringa Bongiorno, 'su barcone non c'era squarcio, non era fuori controllo' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Palermo, 18 ott. (Adnkronos) - "Si è detto di un motore in avaria sulla imbarcazione Open. Alle 15.14 andava ancora a 8 nodi, la presunta avaria è smentita e la barca non era, basta guardare il video e questa barca ha una capacità di governo e propulsione perfetta. Si vede qualcuno che manovra verso poppa, è una persona esperta, e soprattutto ci sono delle diapositive che ci dimostrano che ilnon era furi, ci sono immagini. Non c'era nulla di rotto. Si dirà, magari il 'motore non era rotto ma se c'era un buco'. C'era o no questo? Alla fine l'onestà intellettuale emerge. Persino il consulente dell'accusa ha detto che era una chiazza di colore diverso, non c'era unoo un buco, quindi l'imbarcazione era idonea a raggiungere quel tipo di obiettivo".

