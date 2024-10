MotoGP: la pioggia battente cancella la prima sessione di prove a Phillip Island. Cosa è successo al GP d’Australia (Di venerdì 18 ottobre 2024) Si apre con un nulla di fatto il weekend dedicato al GP d’Australia, tappa numero diciassette del Motomondiale 2024 di MotoGP. La prima sessione di prove libere infatti dopo quasi due ore di attesa è stata cancellata a causa delle condizioni meteo avverse sopra il circuito di Phillip Island. Una situazione già ampiamente prevista dagli addetti ai lavori e che potrebbe compromettere anche la seconda parte della giornata, teoricamente dedicata alle pre-qualifiche. La pioggia è cominciata a cadere in modo insistente a dieci minuti dalla fine del primo turno di Moto2, costringendo i piloti al rientro ai box. Da quel momento, nonostante svariati tentativi della Direzione di gara, nessuna moto ha fatto più ingresso nella pista oceanica. A complicare ulteriormente le cose è stato il nuovo manto d’asfalto. Oasport.it - MotoGP: la pioggia battente cancella la prima sessione di prove a Phillip Island. Cosa è successo al GP d’Australia Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Si apre con un nulla di fatto il weekend dedicato al GP, tappa numero diciassette del Motomondiale 2024 di. Ladilibere infatti dopo quasi due ore di attesa è statata a causa delle condizioni meteo avverse sopra il circuito di. Una situazione già ampiamente prevista dagli addetti ai lavori e che potrebbe compromettere anche la seconda parte della giornata, teoricamente dedicata alle pre-qualifiche. Laè cominciata a cadere in modo insistente a dieci minuti dalla fine del primo turno di Moto2, costringendo i piloti al rientro ai box. Da quel momento, nonostante svariati tentativi della Direzione di gara, nessuna moto ha fatto più ingresso nella pista oceanica. A complicare ulteriormente le cose è stato il nuovo manto d’asfalto.

LIVE MotoGP - GP Australia 2024 in DIRETTA : la pioggia blocca il programma a Phillip Island. Cancellata la prima sessione di prove - OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE delle prove libere e delle pre-qualifiche del Gran Premio d’Australia sul circuito di Phillip Island. 3:16 Anche Espargarò parla con un Commissario di gara, probabilmente per capire le motivazioni della scelta. twitter. Alle 1:45 le prove libere 1, alle 6. Si scherza in pit lane: “E’ da cinquant’anni che diciamo che non bisogna venire a Phillip Island ad ... (Oasport.it)

MotoGP GP Giappone 2024 - Di Giannantonio : “Mi sono sentito bene per la prima volta dopo l’infortunio” - Così Fabio Di Giannantonio dopo il piazzamento in top-10 nel GP del Giappone a Motegi. “Sono partito bene, ma alla prima curva c’era la giungla. Fisicamente gli ultimi giri sono sempre duri”. . Sono finito diciottesimo e questo ha compromesso il risultato finale”, ha aggiunto. Ho dovuto schivare un contatto con Vinales, uscendo largo e perdendo accelerazione. (Sportface.it)

MotoGP - Fabio Di Giannantonio : “La prima gara senza dolore alla spalla. Non so ancora se dovrò operarmi” - 8, quindi nono Maverick Vinales a 11. 2. Sul tracciato di Motegi il pilota del team Ducati Pertamina VR46 ha disputato una prova solida con un crescendo finale che lo ha portato a pochi millesimi dal quinto posto. Se mi opererò dovrò valutare quando fermarmi e cosa perdere. Al termine della Sprint Race, il pilota romano ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Sono ... (Oasport.it)