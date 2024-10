Ilrestodelcarlino.it - Motogiro dei vigili del fuoco di Bologna in ricordo del collega Luca Fini e pranzo benefico

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024), 18 ottobre 2024 – Il Motoclubdeldi, con la collaborazione del Motoclub VVF Forlì-Cesena, ha organizzato in data 12 ottobre unindel, deceduto a seguito di un incidente stradale il 13 Agosto 2020 nel tragitto di rientro dopo aver svolto il servizio notturno. Dopo la colazione al Comando Provinciale di, il gruppo di circa 50 moto si è diretto verso Vergato percorrendo i colli bolognesi, per arrivare aall'Agriturismo Serra dei Gatti. Alhanno partecipato 90 persone, capitanate dalla famiglia delcon tutti i fratelli e la sorella, arrivata per l'occasione dalla Puglia.